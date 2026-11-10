УЕФА утвердил формат квалификации Евро-2028

Согласно утвержденным правилам УЕФА, сборная Грузии попадет во вторую корзину квалификации Евро-2028 в том случае, если займет первое или второе место в своей группе Лиги B Лиги наций.

Принцип распределения европейских сборных по корзинам при жеребьевке напрямую зависит от результатов, зафиксированных командами в текущем сезоне Лиги наций УЕФА (2026/27).

9 ноября УЕФА утвердил формат и правила жеребьевки квалификационного этапа чемпионата Европы 2028 года.

По новому регламенту Комитета УЕФА по соревнованиям национальных сборных, посев по корзинам будет осуществляться на основе общего рейтинга Лиги наций:

Корзина 1: команды, занявшие I, II и III места в группах Лиги A (12 команд).

Корзина 2: команды, занявшие IV места в группах Лиги A (4 команды) и I–II места в группах Лиги B (8 команд).

Корзина 3: команды, занявшие III и IV места в группах Лиги B, а также лучшие команды Лиги C.

Поскольку сборная Грузии выступает в дивизионе B Лиги наций, для гарантированного попадания во вторую корзину подопечным Рамаза Сванадзе необходимо занять минимум второе место в группе. Если сборная займет третье или четвертое место, она автоматически переместится в третью корзину.

Напомним, что после 4 туров в группе 2 дивизиона B Лиги наций сезона 2026/27 сборная Грузии с 2 очками занимает последнее, 4-е место.

Заключительные два матча группа проведет в ноябре: 14 ноября со сборной Венгрии в Тбилиси и 17 ноября со сборной Украины в словацком городе Кошице.

Официальная жеребьевка квалификационного этапа Евро-2028 состоится 6 декабря 2026 года в Белфасте.