УЕФА утвердил формат квалификации Евро-2028
9 ноября УЕФА утвердил формат и правила жеребьевки квалификационного этапа чемпионата Европы 2028 года.
Принцип распределения европейских сборных по корзинам при жеребьевке напрямую зависит от результатов, зафиксированных командами в текущем сезоне Лиги наций УЕФА (2026/27).
Согласно утвержденным правилам УЕФА, сборная Грузии попадет во вторую корзину квалификации Евро-2028 в том случае, если займет первое или второе место в своей группе Лиги B Лиги наций.
По новому регламенту Комитета УЕФА по соревнованиям национальных сборных, посев по корзинам будет осуществляться на основе общего рейтинга Лиги наций:
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Корзина 1: команды, занявшие I, II и III места в группах Лиги A (12 команд).
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Корзина 2: команды, занявшие IV места в группах Лиги A (4 команды) и I–II места в группах Лиги B (8 команд).
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Корзина 3: команды, занявшие III и IV места в группах Лиги B, а также лучшие команды Лиги C.
Поскольку сборная Грузии выступает в дивизионе B Лиги наций, для гарантированного попадания во вторую корзину подопечным Рамаза Сванадзе необходимо занять минимум второе место в группе. Если сборная займет третье или четвертое место, она автоматически переместится в третью корзину.
Напомним, что после 4 туров в группе 2 дивизиона B Лиги наций сезона 2026/27 сборная Грузии с 2 очками занимает последнее, 4-е место.
Заключительные два матча группа проведет в ноябре: 14 ноября со сборной Венгрии в Тбилиси и 17 ноября со сборной Украины в словацком городе Кошице.
Официальная жеребьевка квалификационного этапа Евро-2028 состоится 6 декабря 2026 года в Белфасте.
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