Сборная Грузии по регби (U18) в одиннадцатый раз подряд сыграет в финале чемпионата Европы
Сборная Грузии по регби среди юношей до 18 лет в полуфинале проходящего в Чехии чемпионата Европы одержала победу над сборной Нидерландов со счетом 24:19 и вышла в финал.
Младшие «Борджгалоснеби» завладели преимуществом в первом тайме, занеся сопернику три попытки (Нидерланды ответили одной) и завершив первую половину встречи со счетом 19:7.
Во втором тайме сборная Грузии еще больше увеличила преимущество. Несмотря на то, что до конца матча нидерландцам удалось занести еще две попытки и сократить разрыв, грузинская сборная сдержала атаки соперника и завоевала право сыграть в финале в одиннадцатый раз подряд.
В составе сборной Грузии попытки занесли Саба Меребашвили, Лука Чакуа, Гиорги Бердзенишвили и Мате Беруашвили. Чакуа также успешно выполнил две реализации.
Соперником младших «Борджгалоснеби» в финале станет победитель пары Испания — Чехия.
Финал состоится 14 ноября.
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