В Тбилиси бесплатным скринингом рака легких воспользовались более 10 000 граждан Каладзе

Спустя шесть месяцев после запуска программы скрининга рака легких Мэрией Тбилиси обследования были профинансированы для 10 088 граждан. По результатам проведенных исследований 140 гражданам были выданы рекомендации по прохождению дополнительных обследований для уточнения диагноза.

Промежуточные результаты программы на заседании городского правительства озвучил мэр столицы Каха Каладзе, отметивший, что ноябрь является месяцем осведомленности о раке легких.

«Мэрия Тбилиси в мае текущего года начала реализацию программы скрининга рака легких, и граждане могут пройти малодозное компьютерно-томографическое исследование абсолютно бесплатно в 27 медицинских учреждениях. Городская служба здравоохранения и социального обслуживания за шесть месяцев профинансировала скрининг рака легких 10 088 гражданам», — заявил Каха Каладзе.