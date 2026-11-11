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Общество

Спортсменки из Батуми завоевали золото и серебро на чемпионате мира по параармрестлингу в Индии

Студентка и выпускница государственного университета Батуми имени Шота Руставели добились впечатляющих результатов на чемпионате мира по параармрестлингу, который проходил в Нью-Дели.

Мариам Нодиа, выпускница университета по специальности «Экология», завоевала первое место и стала чемпионкой мира.

Ана Мгеладзе, студентка второго курса философского факультета, получила сразу две серебряные медали — за выступления на правой и левой руках.

В честь этих достижений ректор университета Тите Арошидзе встретился со спортсменками, поздравил их с победами и вручил благодарственные грамоты за вклад в развитие и популяризацию грузинского спорта.

На встрече также присутствовали деканы факультетов гуманитарных и естественных наук Теона Беридзе и Русудан Хухунаишвили, а также руководитель департамента карьерного развития студентов, культуры и спорта Леван Тариеладзе.

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