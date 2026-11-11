Кобахидзе: Выражаем солидарность с Болгарией и болгарским народом в связи с днем траура из-за трагических событий на автомагистрали

Грузия выражает солидарность с Болгарией и болгарским народом в связи с трауром, – написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в социальной сети.

Глава правительства выразил соболезнования семьям и родственникам погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Мы искренне выражаем соболезнования семьям и родственникам погибших в результате трагических дорожно-транспортных происшествий и желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления», – написал премьер-министр.