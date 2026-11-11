Кобахидзе: Грузия и регион Южного Кавказа остается единственным маршрутом, соединяющим Европу с Востоком

Грузия и регион Южного Кавказа остается единственным маршрутом, соединяющим Европу с Востоком. Поэтому с экономической точки зрения крайне важно не только для Грузии, но и для самой Европы поддерживать тесное сотрудничество и прочные связи между Европейским союзом и Грузией, – заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на дискуссии в Институте международных и европейских дел в Дублине, главной темой которой стала роль Грузии в архитектуре Европы.

Как отметил глава правительства, Грузия связывает с Черным морем семь стран, не имеющих выхода к морю, и, соответственно, с западным миром и Европой.

По его словам, Грузия уже осуществляет важные стратегические проекты, которые связывают регион с Европой.

«Например, стратегические трубопроводы, по которым природный газ и нефть из Каспийского региона поставляются в страны-члены ЕС. Один из них — газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, обеспечивающий поставки природного газа в страны-члены ЕС. Второй — нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому нефть поставляется в европейские страны. Это лишь несколько примеров», — сказал премьер-министр.