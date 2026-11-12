Четверг, 12 ноября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Политика

После завершения реконструкции проспекта Руставели мэрия возьмется за площадь Республики.

По информации мэра Тбилиси Кахи Каладзе, реконструкция проспекта Руставели будет полностью завершена в установленные сроки. Будут обустроены не только проезжая часть, но и тротуары, подземные переходы, озеленение, опоры освещения и другая инфраструктура.

Как сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси, о ходе реализации проекта мэр рассказал в эфире программы «Имеди Live».

«Многие распространяли ложь и недостоверную информацию по этому поводу. Некоторые телеканалы пытались ввести общественность в заблуждение, утверждая, что работы должны были завершиться в октябре, а мы перенесли срок на конец ноября. В установленные сроки будет не только открыта проезжая часть, но и полностью завершён весь проект: проезжая часть, подземные переходы, будут установлены светофоры, приведены в порядок тротуары.

Хочу отметить одну вещь: поскольку приближаются новогодние праздники, на площади Республики будет организована новогодняя деревня. На проспекте Руставели будет действовать новая схема движения. Светофоры временно работать не будут — до завершения новогодних мероприятий. Передвижение будет осуществляться в обычном режиме, поскольку для включения светофоров требуется две недели, чтобы провести правильную настройку. Соответственно, на первом этапе светофоры работать не будут, однако сам проект будет завершён: будут выполнены работы по озеленению, установлены опоры освещения, обустроены пешеходные дорожки и так далее. Для автобусов будут предусмотрены соответствующие полосы, как и прежде», — заявил Каха Каладзе.

Кроме того, по его словам, после завершения реконструкции проспекта Руставели мэрия планирует обновить площадь Республики.

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