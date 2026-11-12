После завершения реконструкции проспекта Руставели мэрия возьмется за площадь Республики.

По информации мэра Тбилиси Кахи Каладзе, реконструкция проспекта Руставели будет полностью завершена в установленные сроки. Будут обустроены не только проезжая часть, но и тротуары, подземные переходы, озеленение, опоры освещения и другая инфраструктура.

Как сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси, о ходе реализации проекта мэр рассказал в эфире программы «Имеди Live».

«Многие распространяли ложь и недостоверную информацию по этому поводу. Некоторые телеканалы пытались ввести общественность в заблуждение, утверждая, что работы должны были завершиться в октябре, а мы перенесли срок на конец ноября. В установленные сроки будет не только открыта проезжая часть, но и полностью завершён весь проект: проезжая часть, подземные переходы, будут установлены светофоры, приведены в порядок тротуары.