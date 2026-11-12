Кобахидзе: Россия не имеет влияния в Грузии, а войн 2008 года и в Украине можно было избежать

Справка: Европейское политическое сообщество — это межправительственная площадка для политического диалога, созданная в 2022 году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Саммит объединяет лидеров стран Евросоюза и других европейских государств для неформального обсуждения вопросов безопасности, энергетики и регионального сотрудничества. Встреча в Дублине 12 ноября соберет руководителей около 50 государств, ее главная тема — «Европа: сильная, безопасная и взаимосвязанная».

Дискуссия прошла 11 ноября в Международном институте по европейским и международным делам (IIEA) в преддверии саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с серией резонансных заявлений в Дублине: он отверг наличие у России инструментов влияния на страну, обвинил европейских чиновников в торможении евроинтеграции, а прежние власти Грузии — в развязывании войны 2008 года. По его мнению, этого конфликта, как и войн в Украине, можно было избежать, если бы не влияние неких закулисных сил.

О «нулевой экспансии» России

Отвечая на вопросы о российском факторе, Кобахидзе заявил, что Москва не имеет рычагов давления на Тбилиси.

«Россия вообще не присутствует в Грузии. Если посмотреть на вопрос российского влияния в Грузии, у России нет никаких инструментов влияния на Грузию, по крайней мере, никаких существенных инструментов», — подчеркнул премьер.

Он противопоставил политику правящей партии «Грузинская мечта» периоду правления «Единого национального движения» (2004-2012 годы) Михаила Саакашвили. По словам Кобахидзе, тогда власти продали российским компаниям ряд стратегических активов, а в 2008 году допустили потерю территорий.

«Результатами действий предыдущего правительства были экономическая экспансия и территориальная экспансия. Давайте посмотрим на результаты нового правительства — нулевая территориальная экспансия с 2012 года по сегодняшний день и нулевая экономическая экспансия с 2012 года по сегодняшний день», — сказал он.

Кобахидзе также акцентировал внимание на отсутствии дипломатических и политических контактов с Москвой, противопоставив Грузии Молдову, которая одновременно с Тбилиси подала заявку на вступление в ЕС, а сегодня находится уже на этапе активных официальных переговоров.

«Глобальная партия войны» и три конфликта

Отдельная часть дискуссии касалась так называемой «глобальной партии войны» — термина, которым в «Грузинской мечте» обозначают некие влиятельные силы, якобы пытающиеся втянуть страну в конфликт с Россией. Конкретных имен Кобахидзе не назвал, сославшись на соображения национальной безопасности:

«Открыто говорить об этих людях довольно опасно».

Премьер рассказал о закрытой встрече, на которой присутствовали он сам и его предшественник Ираклий Гарибашвили. По утверждению Кобахидзе, высокопоставленный иностранный чиновник в ультимативной форме требовал от Тбилиси открыть «второй фронт» против России. Имя собеседника и детали встречи глава правительства раскрывать не стал.

При этом он уточнил, что «глобальную партию войны» не стоит отождествлять напрямую с Евросоюзом или США, имея в виду предыдущую американскую администрацию, — речь идет о силах, влияющих на решения по обе стороны Атлантики. Сравнив это явление с концепцией «глубинного государства» (deep state), о котором говорит нынешняя администрация США, Кобахидзе назвал их похожими, но не идентичными.

По мнению премьера, войны в Грузии в 2008 году и в Украине в 2014 и 2022 годах отвечали интересам этих сил и могли быть предотвращены. При этом ответственность за августовскую войну 2008 года он в очередной раз возложил на бывшее руководство Грузии:

«Конечно, эти войны начала Россия, так же как войну в Грузии начали иностранные агенты, занимавшие официальные должности в правительстве Грузии. Но в то же время я могу сказать, что вполне уверен: всех трех этих войн можно было избежать».

Претензии к Брюсселю

Говоря о внутренней политике, Кобахидзе назвал демократию одним из главных достижений правительства «Грузинской мечты», противопоставив ее периоду правления Михаила Саакашвили, который он охарактеризовал пытками заключенных, давлением на бизнес и фальсификацией выборов.

В то же время премьер заявил, что Тбилиси по-прежнему стремится в Евросоюз, однако этому препятствуют сами европейские чиновники. В частности, он обвинил посла ЕС в Грузии Павла Герчинского во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на выборы.

«Сегодня состояние наших отношений, мягко говоря, недостаточно позитивное. Мы очень заинтересованы в изменении этой ситуации. Однако я должен еще раз подчеркнуть, что чрезвычайно важно существование основанного на ценностях сотрудничества между двумя сторонами», — сказал Кобахидзе.

Отношения между Тбилиси и Брюсселем остаются напряженными. В опубликованном 4 ноября отчете о расширении Еврокомиссия констатировала, что процесс вступления Грузии в ЕС фактически заморожен из-за отката от демократических стандартов, невыполнения условий для получения статуса кандидата и расхождения с внешней политикой Евросоюза.