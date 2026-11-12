Саломе Зурабишвили: «Власти Грузии делают то, что им говорит Россия»
«Правительство Грузии, возможно, изначально не было марионеточным, однако впоследствии стало полностью подконтрольным России», — заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на Парижском форуме мира.
По её словам, российское давление на грузинские власти привело к тому, что сегодня они фактически выполняют указания Москвы.
«Сегодня они практически делают то, что им говорит Россия, и мы очень ясно это видим, поскольку все представители российского руководства – Песков, Симоньян и все остальные – через день заявляют, что правительство Грузии сделало что-то хорошее, сказало что-то хорошее. То есть, как минимум, мы получаем комплименты из Москвы», — заявила Зурабишвили.
Одним из последних российских представителей, положительно высказавшихся о руководстве Грузии, стал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. 9 ноября он отметил, что грузинские власти предотвратили попытку государственного переворота в 2024 году, организованную прозападной оппозицией, а также начали проводить политику защиты национальных интересов страны.
Практически во всех случаях, когда российские чиновники положительно отзываются о грузинских властях, они отмечают отказ Тбилиси от конфронтации с Россией, критику Запада и борьбу с прозападной оппозицией.
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