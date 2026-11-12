«Правительство Грузии, возможно, изначально не было марионеточным, однако впоследствии стало полностью подконтрольным России», — заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на Парижском форуме мира.

По её словам, российское давление на грузинские власти привело к тому, что сегодня они фактически выполняют указания Москвы.

«Сегодня они практически делают то, что им говорит Россия, и мы очень ясно это видим, поскольку все представители российского руководства – Песков, Симоньян и все остальные – через день заявляют, что правительство Грузии сделало что-то хорошее, сказало что-то хорошее. То есть, как минимум, мы получаем комплименты из Москвы», — заявила Зурабишвили.