Четверг, 12 ноября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Политика

Саломе Зурабишвили: «Власти Грузии делают то, что им говорит Россия»

«Правительство Грузии, возможно, изначально не было марионеточным, однако впоследствии стало полностью подконтрольным России», — заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на Парижском форуме мира.

По её словам, российское давление на грузинские власти привело к тому, что сегодня они фактически выполняют указания Москвы.

«Сегодня они практически делают то, что им говорит Россия, и мы очень ясно это видим, поскольку все представители российского руководства – Песков, Симоньян и все остальные – через день заявляют, что правительство Грузии сделало что-то хорошее, сказало что-то хорошее. То есть, как минимум, мы получаем комплименты из Москвы», — заявила Зурабишвили.

Одним из последних российских представителей, положительно высказавшихся о руководстве Грузии, стал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. 9 ноября он отметил, что грузинские власти предотвратили попытку государственного переворота в 2024 году, организованную прозападной оппозицией, а также начали проводить политику защиты национальных интересов страны.

Практически во всех случаях, когда российские чиновники положительно отзываются о грузинских властях, они отмечают отказ Тбилиси от конфронтации с Россией, критику Запада и борьбу с прозападной оппозицией.

Ещё в разделе «Политика» Все →