Меняются правила пересдачи сертификационного экзамена для врачей

Парламент в первом чтении поддержал поправку к закону «О врачебной деятельности», которая изменяет порядок повторной сдачи государственного сертификационного экзамена для врачей.

«Отменяется та норма закона «О врачебной деятельности», согласно которой «в случае получения неудовлетворительной оценки на государственном сертификационном экзамене лицо имеет право на повторный выход на государственный сертификационный экзамен в течение следующего одного года только дважды, с 6-месячным интервалом между государственными сертификационными экзаменами»», — отмечается в информации, распространенной парламентом.

После вступления изменения в силу заинтересованные лица даже в случае получения неудовлетворительной оценки смогут повторно принимать участие в государственном сертификационном экзамене в соответствии с установленным порядком и графиком проведения экзамена.