Генпрокуратура России с начала 2026-го объявила «нежелательными» семь организаций, связанных с Грузией
С начала 2026 года Генпрокуратура России объявила «нежелательными» семь организаций, где в наименовании указана Грузия, следует из реестра Минюста и заявления Генпрокуратуры. До этого с 2015 года Генпрокуратура внесла в список «нежелательных» три такие организации.
В 2026 году в реестр попали:
- Civic Idea — грузинский аналитический центр экс-министра обороны Тинатин Хидашели;
- Arctida — медиа и некоммерческая инициатива о проблемах российской Арктики;
- «Россияне Батуми» — антивоенное сообщество россиян, которые переехали в Грузию после начала войны;
- Frame — образовательное пространство в Тбилиси;
- Тбилисский ингушский культурный центр;
- Reforum Space Tbilisi — площадка, связанная с Free Russia Foundation;
- Droa — грузинская оппозиционная партия. Ее Генпрокуратура объявила «нежелательной» 5 ноября. В реестре Минюста этой партии пока нет.
По числу организаций, внесенных в реестр в 2026 году, Грузию опережают США, Германия, Украина и Нидерланды. Всего с начала года Генпрокуратура признала «нежелательными» больше 120 организаций, отмечает Paper Kartuli.
Участие в деятельности «нежелательной» организации, в том числе распространение ее материалов, в России наказывается штрафом по ст. 20.33 КоАП. За повторное нарушение в течение года грозит уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ.
О решении Генрокуратуры РФ Paper Kartuli разговаривала с соосновательницей «Россиян в Батуми» Анастасией Буковски и бывшим координатором Frame Александром Коровайным. 🔗
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