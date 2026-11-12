Генпрокуратура России с начала 2026-го объявила «нежелательными» семь организаций, связанных с Грузией

С начала 2026 года Генпрокуратура России объявила «нежелательными» семь организаций, где в наименовании указана Грузия, следует из реестра Минюста и заявления Генпрокуратуры. До этого с 2015 года Генпрокуратура внесла в список «нежелательных» три такие организации.

В 2026 году в реестр попали:

Civic Idea — грузинский аналитический центр экс-министра обороны Тинатин Хидашели;

Arctida — медиа и некоммерческая инициатива о проблемах российской Арктики;

«Россияне Батуми» — антивоенное сообщество россиян, которые переехали в Грузию после начала войны;

Frame — образовательное пространство в Тбилиси;

Тбилисский ингушский культурный центр;

Reforum Space Tbilisi — площадка, связанная с Free Russia Foundation;

Droa — грузинская оппозиционная партия. Ее Генпрокуратура объявила «нежелательной» 5 ноября. В реестре Минюста этой партии пока нет.

По числу организаций, внесенных в реестр в 2026 году, Грузию опережают США, Германия, Украина и Нидерланды. Всего с начала года Генпрокуратура признала «нежелательными» больше 120 организаций, отмечает Paper Kartuli.