«Акцентируя внимание на США, Кая Каллас обходит стороной главный факт: стороной переговоров является Украина, а европейская безопасность — это также безопасность Украины.

Шалва Папуашвили комментирует заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что США не могут вести переговоры от имени Европы об отмене санкций, введённых против России, поскольку принимать такие решения может только сама Европа.

«Внешняя политика и политика безопасности Евросоюза всё чаще демонстрируют признаки незрелости и непоследовательности», — пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети.

Что же получается? Украине, которую госпожа Каллас называет первой линией обороны Европейского союза, доверяют защищать кровью территорию ЕС, но при этом не позволяют отстаивать интересы Евросоюза на переговорах?

И если Украина добьётся мира на приемлемых для неё условиях, одним из которых может стать вопрос санкций ЕС, то Евросоюз сорвёт это соглашение?

На фоне такой риторики ЕС всё сводится к одному вопросу: имеет ли Украина право завершить войну на собственных условиях?

Очевидно, что внешняя политика и политика безопасности Европейского союза всё чаще демонстрируют признаки незрелости и непоследовательности. В результате ЕС теряет роль глобального политического и экономического игрока. Именно в эту цивилизационную пропасть он и движется, о чём его предупреждают уже давно», — пишет Папуашвили.