Папуашвили: Евросоюз теряет свою роль глобального политического и экономического игрока
«Внешняя политика и политика безопасности Евросоюза всё чаще демонстрируют признаки незрелости и непоследовательности», — пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети.
Шалва Папуашвили комментирует заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что США не могут вести переговоры от имени Европы об отмене санкций, введённых против России, поскольку принимать такие решения может только сама Европа.
«Акцентируя внимание на США, Кая Каллас обходит стороной главный факт: стороной переговоров является Украина, а европейская безопасность — это также безопасность Украины.
Что же получается? Украине, которую госпожа Каллас называет первой линией обороны Европейского союза, доверяют защищать кровью территорию ЕС, но при этом не позволяют отстаивать интересы Евросоюза на переговорах?
И если Украина добьётся мира на приемлемых для неё условиях, одним из которых может стать вопрос санкций ЕС, то Евросоюз сорвёт это соглашение?
На фоне такой риторики ЕС всё сводится к одному вопросу: имеет ли Украина право завершить войну на собственных условиях?
Очевидно, что внешняя политика и политика безопасности Европейского союза всё чаще демонстрируют признаки незрелости и непоследовательности. В результате ЕС теряет роль глобального политического и экономического игрока. Именно в эту цивилизационную пропасть он и движется, о чём его предупреждают уже давно», — пишет Папуашвили.
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