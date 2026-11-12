В Тбилиси будет обустроена новая штрафстоянка  на 18 250 автомобилей

В Тбилиси будет построена специальная охраняемая (штрафная) автостоянка, куда предусмотрено перемещение 18 250 автомобилей. Согласно проекту бюджета муниципалитета Тбилиси на 2027 год, строительство будет осуществлено в рамках улучшения транспортной инфраструктуры и упорядочения системы парковки в столице.

Согласно документу, специальная охраняемая стоянка будет обустроена на Кахетинском шоссе, вблизи сквера Космонавтов, на земельном участке площадью 7 874 квадратных метра и будет использоваться для размещения автомобилей, перемещенных в результате административных правонарушений.

По пояснению мэрии, проект стоянки уже подготовлен, а на его полноценную реализацию и обустройство стоянки в соответствии со стандартами безопасности будет израсходовано 3 миллиона лари.