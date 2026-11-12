В Тбилиси будет обустроена новая штрафстоянка на 18 250 автомобилей
В Тбилиси будет построена специальная охраняемая (штрафная) автостоянка, куда предусмотрено перемещение 18 250 автомобилей. Согласно проекту бюджета муниципалитета Тбилиси на 2027 год, строительство будет осуществлено в рамках улучшения транспортной инфраструктуры и упорядочения системы парковки в столице.
Согласно документу, специальная охраняемая стоянка будет обустроена на Кахетинском шоссе, вблизи сквера Космонавтов, на земельном участке площадью 7 874 квадратных метра и будет использоваться для размещения автомобилей, перемещенных в результате административных правонарушений.
По пояснению мэрии, проект стоянки уже подготовлен, а на его полноценную реализацию и обустройство стоянки в соответствии со стандартами безопасности будет израсходовано 3 миллиона лари.
Помимо работ по обустройству, как указано в документе, в 2027 году в случаях административных правонарушений предусмотрено перемещение на специальную штрафстоянку с помощью эвакуатора типа «паук» в среднем 18 250 автомобилей, на что будет потрачено 3,5 миллиона лари.
Примечательно, что как обустройство специальной охраняемой стоянки в Варкетили, так и услуги по эвакуации автомобилей будут полностью профинансированы из собственных средств соответствующего агентства.
Что касается самого первоначального проекта бюджета столицы на 2027 год, его общий объем определен в размере 2,239 млрд лари, что на 46,3 млн лари превышает показатель утвержденного бюджета на 2026 год (2,193 млрд лари).
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