В Грузии с 1 января 2027 года начнут штрафовать гидов и туркомпании без регистрации
Национальная администрация туризма Грузии напомнила представителям отрасли, что с 1 января 2027 года вступают в силу штрафы за работу без обязательной регистрации в государственном реестре.
Согласно закону «О туризме», с 1 июня 2026 года все гиды, туроператоры и турагентства обязаны числиться в базе субъектов туристической деятельности. Пройти процедуру можно онлайн через платформу places.georgia.travel. Там же доступна видеоинструкция.
За работу без регистрации предусмотрен штраф в 500 лари при первичном нарушении и 1 000 лари — при повторном.
Правила работы на туристическом рынке Грузии существенно ужесточились весной 2026 года.
Принятые парламентом поправки в закон «О туризме» сделали обязательной регистрацию гидов в базе Администрации туризма с 1 июня (ранее ее неоднократно откладывали). Кроме того, для гидов, оказывающих услуги повышенного риска, например, в горном или экстремальном туризме, ввели обязательную сертификацию — за работу без сертификата установлен отдельный штраф в размере 3 000 лари.
С 1 мая 2026 года также вступили в силу поправки, установившие нулевую квоту для иностранных граждан на работу гидами. Официально проводить экскурсии в стране теперь могут только граждане Грузии или обладатели постоянного вида на жительство.
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