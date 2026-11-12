В Грузии с 1 января 2027 года начнут штрафовать гидов и туркомпании без регистрации

Национальная администрация туризма Грузии напомнила представителям отрасли, что с 1 января 2027 года вступают в силу штрафы за работу без обязательной регистрации в государственном реестре.

Согласно закону «О туризме», с 1 июня 2026 года все гиды, туроператоры и турагентства обязаны числиться в базе субъектов туристической деятельности. Пройти процедуру можно онлайн через платформу places.georgia.travel. Там же доступна видеоинструкция.

За работу без регистрации предусмотрен штраф в 500 лари при первичном нарушении и 1 000 лари — при повторном.