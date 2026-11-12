небольшие винодельни не будут платить за маркировку — глава НАВ
Председатель Национального агентства вина Леван Мехузла утверждает, что небольшие винодельни не будут платить за маркировку.
По его словам, для небольших винодельческих хозяйств маркировка будет обязательной, однако платить за неё они не будут.
По информации Национального агентства вина, 4 ноября текущего года были утверждены правила и форма обязательной маркировки сертифицированных алкогольных напитков, предназначенных для реализации.
Цель новой регуляции — предотвращение фальсификации алкогольных напитков, обеспечение прослеживаемости продукции и повышение доступности информации для потребителей.
Марка алкогольного напитка будет иметь защищённую материальную форму, QR-код и уникальный номер. Отсканировав QR-код, потребитель сможет получить информацию о наименовании и категории продукции, производителе, сертификате соответствия и статусе марки.
Правила маркировки вступят в силу с 1 февраля 2027 года.
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