В Батуми задержаны двое иностранцев с 2 килограммами метадона
В Батуми двух иностранных граждан задержали по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Подозреваемых взяли с поличным при транспортировке партии. В ходе личного досмотра правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства 2 килограмма метадона.
Гражданство задержанных не уточняется.
Расследование ведется по статьям 260 и 260-кварта Уголовного кодекса Грузии. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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