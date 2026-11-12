В Батуми задержаны двое иностранцев с 2 килограммами метадона

В Батуми двух иностранных граждан задержали по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Подозреваемых взяли с поличным при транспортировке партии. В ходе личного досмотра правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства 2 килограмма метадона.

Гражданство задержанных не уточняется.

Расследование ведется по статьям 260 и 260-кварта Уголовного кодекса Грузии. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.