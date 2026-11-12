В Аджарии арестовали гражданина Турции, разыскиваемого по красному уведомлению Интерпола
Сотрудники Батумского отделения полиции Аджарского департамента Министерства внутренних дел арестовали гражданина Турецкой Республики, разыскиваемого по красному уведомлению Интерпола.
Задержанный разыскивался по запросу турецких правоохранительных органов за различные преступления, включая грабеж, торговлю наркотиками и подделку документов.
В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов арестовали разыскиваемого в Батуми.
В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.
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