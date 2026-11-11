В лифте жилого дома в Тбилиси расстреляли супруг-пенсионеров

В Тбилиси, в районе Дидубе, в лифте жилого дома растреляли супруг-пенсионеров. Как сообщают СМИ, в деле фигурируют двое неизвестных в масках.

Как сообщил «Интерпрессньюс» местный житель, их поджидали в подъезде, возле лифта. Затем последовали за ними в лифт, где их и расстреляли из огнестрельного оружия. Оба скончались на месте от полученных ранений.

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте происшествия. Активно проводятся оперативные и поисковые мероприятия для установления личности и задержания преступников.