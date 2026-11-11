В лифте жилого дома в Тбилиси расстреляли супруг-пенсионеров
В Тбилиси, в районе Дидубе, в лифте жилого дома растреляли супруг-пенсионеров. Как сообщают СМИ, в деле фигурируют двое неизвестных в масках.
Как сообщил «Интерпрессньюс» местный житель, их поджидали в подъезде, возле лифта. Затем последовали за ними в лифт, где их и расстреляли из огнестрельного оружия. Оба скончались на месте от полученных ранений.
Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте происшествия. Активно проводятся оперативные и поисковые мероприятия для установления личности и задержания преступников.
Ещё в разделе «Оборона и безопасность» Все →
Финансирование Министерства обороны увеличивается на 290 миллионов лари
Во втором представлении проекта государственного бюджета на 2027 год финансирование Министерства обороны Грузии увеличивается на 290 млн лари. Об…
Адвокат: По делу о смерти 23-летнего алтарника задержаны трое полицейских
По делу о смерти 23-летнего Темура Хадури задержаны трое сотрудников правоохранительных органов. По заявлению адвоката семьи потерпевших Леди…
По делу о смерти алтарника в Терджоле задержаны несколько сотрудников полиции
По информации адвоката семьи погибшего алтарника Темура Хадури — Леди Туквадзе, по делу о смерти Темура Хадури задержаны сотрудники полиции…
Задержаны четыре человека по обвинению в членстве в «воровском мире»
В результате комплексных оперативных мер и процессуальных действий, проведенных совместно с Областной прокуратурой Западной Грузии, сотрудники…
Иностранец задержан за наркопреступление — изъяты 1389 таблеток «метадона»
Сотрудники Главного управления полиции Тбилиси Министерства внутренних дел арестовали иностранного гражданина по обвинению в содействии незаконной…
Еще один гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом, задержан в Аджарии
Сотрудники патрульной полиции Министерства внутренних дел задержали иностранного гражданина, разыскиваемого Интерполом по «красному уведомлению».…