Иностранец задержан за наркопреступление — изъяты 1389 таблеток «метадона»

Сотрудники Главного управления полиции Тбилиси Министерства внутренних дел арестовали иностранного гражданина по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже наркотических средств в особо крупном количестве.

В результате следственных действий в Тбилиси, включая обыск личной и временной квартиры обвиняемого, сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество – 1389 таблеток наркотических средств «метадон» и «марихуана».

Расследование ведется по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.