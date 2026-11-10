Евросоюз выделяет 50 миллионов евро на Центр морской безопасности в Черном море

По данным Euronews, центр безопасности может начать функционировать в первой половине следующего года.

«Мы ускорим работу над Центром морской безопасности Черного моря; определены четкие сроки его завершения и выделено финансирование в размере 50 миллионов евро», — отметила фон дер Ляйен.

Евросоюз выделит Румынии и Болгарии 50 миллионов евро на Центр безопасности Черного моря. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение дополнительного финансирования для Центра морской безопасности, запланированного в Констанце и Варне. Она в очередной раз подчеркнула важность безопасности Черного моря для восточного фланга Европы.

У центра будут три основные цели: защита критической инфраструктуры, обмен информацией между двумя странами и содействие торговле.

После встречи с фон дер Ляйен президент Румынии Никушор Дан подчеркнул, что Черное море является важнейшим узлом для глобальной торговли и энергетической безопасности Европы. Он также отметил значение региональной безопасности для Украины.

По словам Дана, без безопасности Черного моря будет невозможно вести эффективный процесс восстановления стабильного мира в Украине.

«В последнее время в Черном море у нас произошел ряд инцидентов — весь спектр гибридной войны; этим Россия, очевидно, пытается обострить конфликт, который начала пять лет назад в Украине, и втянуть в него европейские страны», — заявил президент Румынии.

К слову, новая стратегическая концепция НАТО, принятая на Мадридском саммите 2022 года, впервые в истории упоминает Черное море. Концепция характеризует Черное море как ареал стратегического значения для Альянса.

Три государства Черноморского региона являются членами НАТО: Турция, Румыния и Болгария, а два из них — очень близкими партнерами НАТО: Украина и Грузия. После российской агрессии в Украине в 2014 году НАТО увеличило свое присутствие в Черном море и его окрестностях. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Альянс еще больше сосредоточил внимание на этом стратегическом регионе. В Румынии и Болгарии были созданы две новые боевые группы. НАТО осуществляет больше полетов над Черным морем.