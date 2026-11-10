Департамент миграции выдворил из Грузии 91 иностранного гражданина

Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии при координации с соответствующими подразделениями ведомства за последние несколько дней выдворили из страны 91 иностранного гражданина.

В результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из Грузии были выдворены в общей сложности 91 гражданин Турции, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, России, Пакистана, Иордании, Армении, Таиланда, Таджикистана, Египта, Индии, Конго, Нигерии, Судана, Уганды, Филиппин, Китая, Ирака и других государств.

В соответствии с действующим законодательством выдворённым лицам запретили въезд в страну.

По информации МВД, в текущем году сотрудники Департамента миграции выдворили из страны более 3700 человек.