Три человека, в том числе иностранец, арестованы за наркопреступление

Сотрудники Главного управления патрульной полиции Тбилисского отделения Министерства внутренних дел арестовали трех человек, в том числе одного иностранного гражданина, по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в больших количествах, а также в содействии их сбыту.

В результате обыска личных и жилых помещений обвиняемых сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств наркотические средства, подготовленные к продаже: «Альфа ПВП», 480 таблеток «Прегабалина» и «сушеную марихуану».

В ходе следственных действий полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотических средств.

Расследование ведется по статьям 260, 260-Квартал и 261 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.