В Батуми мужчина нанес огнестрельное ранение соседу – обвиняемый задержан
В Батуми мужчина ранил своего соседа, — об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.
По информации ведомства, обвиняемый задержан.
«Сотрудники Батумского городского управления Департамента полиции Аджарии Министерства внутренних дел Грузии задержали одного человека по обвинению в умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.
Следствием установлено, что обвиняемый на почве ранее возникшего конфликта выстрелил из обреза ружья, ранив проживавшего по соседству мужчину в область нижней конечности.
Пострадавший был доставлен в клинику для оказания соответствующей медицинской помощи.
В результате проведённых следственных действий правоохранители по горячим следам задержали предполагаемого виновника преступления в качестве обвиняемого недалеко от места происшествия.
Полиция изъяла орудие преступления в качестве вещественного доказательства.
Расследование ведётся по статьям 118 и 236 Уголовного кодекса, предусматривающим лишение свободы сроком до 7 лет», — говорится в сообщении.
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