В Батуми мужчина нанес огнестрельное ранение соседу – обвиняемый задержан

«Сотрудники Батумского городского управления Департамента полиции Аджарии Министерства внутренних дел Грузии задержали одного человека по обвинению в умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

В Батуми мужчина ранил своего соседа, — об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

Следствием установлено, что обвиняемый на почве ранее возникшего конфликта выстрелил из обреза ружья, ранив проживавшего по соседству мужчину в область нижней конечности.

Пострадавший был доставлен в клинику для оказания соответствующей медицинской помощи.

В результате проведённых следственных действий правоохранители по горячим следам задержали предполагаемого виновника преступления в качестве обвиняемого недалеко от места происшествия.

Полиция изъяла орудие преступления в качестве вещественного доказательства.

Расследование ведётся по статьям 118 и 236 Уголовного кодекса, предусматривающим лишение свободы сроком до 7 лет», — говорится в сообщении.