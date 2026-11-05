В селе Ламбарло Сагареджойского муниципалитета убиты два брата
В селе Ламбарло Сагареджойского муниципалитета убили двух братьев. Происшествие произошло несколько часов назад.
В трёх братьев стреляли из огнестрельного оружия. Двое из них скончались на месте, одному удалось бежать и спастись.
По словам местных жителей, братья на протяжении многих лет находились в России и недавно вернулись в село.
По имеющейся информации, происшествие случилось, когда братья направлялись на свадьбу родственника. Их односельчанин устроил засаду и открыл по ним огонь. От полученных ранений двое мужчин скончались.
Точная причина убийства неизвестна, однако в качестве одного из мотивов рассматриваются месть и конфликт, возникший в прошлом.
По неофициальной информации, обвиняемый был задержан полицией по горячим следам. Пока в Министерстве внутренних дел от комментариев воздерживаются.
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