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Грузия Online
Оборона и безопасность

В селе Ламбарло Сагареджойского муниципалитета убиты два брата

В селе Ламбарло Сагареджойского муниципалитета убили двух братьев. Происшествие произошло несколько часов назад.

В трёх братьев стреляли из огнестрельного оружия. Двое из них скончались на месте, одному удалось бежать и спастись.

По словам местных жителей, братья на протяжении многих лет находились в России и недавно вернулись в село.

По имеющейся информации, происшествие случилось, когда братья направлялись на свадьбу родственника. Их односельчанин устроил засаду и открыл по ним огонь. От полученных ранений двое мужчин скончались.

Точная причина убийства неизвестна, однако в качестве одного из мотивов рассматриваются месть и конфликт, возникший в прошлом.

По неофициальной информации, обвиняемый был задержан полицией по горячим следам. Пока в Министерстве внутренних дел от комментариев воздерживаются.

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