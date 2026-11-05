В селе Ламбарло Сагареджойского муниципалитета убиты два брата

В селе Ламбарло Сагареджойского муниципалитета убили двух братьев. Происшествие произошло несколько часов назад.

В трёх братьев стреляли из огнестрельного оружия. Двое из них скончались на месте, одному удалось бежать и спастись.

По словам местных жителей, братья на протяжении многих лет находились в России и недавно вернулись в село.