Наиболее заметные изменения произошли в экономическом и финансовом сегментах. Рост зафиксирован сразу по нескольким направлениям — от уклонения от уплаты налогов и незаконного предпринимательства до отмывания денег, коммерческого подкупа и получения взяток.

За январь–сентябрь 2026 года в Грузии зарегистрировано 44 742 преступления. Это на 10,57% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было зафиксировано 40 464 случая.

Налоговые и таможенные преступления

В финансовом секторе зарегистрирован 831 случай преступлений — почти на 25% больше, чем за девять месяцев прошлого года.

Основная доля приходится на уклонение от уплаты налогов: 540 случаев против 500 годом ранее. Прирост составил 8%. При этом раскрываемость данной категории составляет всего 3,89% — раскрыто 21 дело.

Ещё более существенная динамика наблюдается в сфере таможенных нарушений и контрабанды. Число зарегистрированных случаев увеличилось со 163 до 289, или на 77,3%. Раскрываемость при этом достигает 84,43%.

Разница между этими показателями примечательна: налоговые преступления значительно сложнее выявлять и раскрывать, поскольку они нередко связаны со сложными финансовыми операциями и хозяйственной документацией. В таможенной сфере доля раскрытых дел существенно выше.

Незаконный бизнес и финансовые операции

В категории преступлений против предпринимательской и экономической деятельности зарегистрировано 377 случаев — на 19,3% больше, чем годом ранее.

Количество фактов незаконного предпринимательства без необходимой лицензии или разрешения выросло с 41 до 75 (+82,93%).

Число зарегистрированных преступлений, связанных с отмыванием денег, увеличилось на 42,5%: с 40 до 57. В двух случаях речь идёт о преступлениях, совершённых организованной группой.

Отдельно выделяется незаконное использование товарных знаков: за девять месяцев зарегистрировано 10 случаев против двух в прошлом году. Рост составил 400%.

В то же время количество преступлений, связанных с оборотом подакцизных товаров, практически не изменилось: 206 случаев против 207 годом ранее. Раскрываемость этой категории составляет 94,66%.

Коррупционные преступления и коммерческий подкуп

Самая значительная процентная динамика среди рассмотренных категорий зафиксирована по фактам получения взяток. За девять месяцев зарегистрирован 41 случай против 13 за аналогичный период прошлого года. Это увеличение на 215,38%.

Параллельно выросло число фактов коммерческого подкупа в частном секторе — с 14 до 34 (+142,86%).

Количество преступлений, связанных с превышением должностных полномочий, изменилось незначительно: 106 случаев против 101 годом ранее.

Таким образом, рост затрагивает не только государственный сектор, но и деловую среду, где увеличилось число зарегистрированных эпизодов коммерческого подкупа.

Поддельные деньги и банковские инструменты

В денежно-кредитной сфере зафиксировано 89 преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг. Это на 39,06% больше, чем годом ранее.

При этом раскрываемость составляет 7,87%. Количество дел, связанных с поддельными банковскими картами, напротив, немного сократилось — с 72 до 70.

В общей картине статистики выделяются три направления: увеличение числа налоговых и таможенных нарушений, рост преступлений в сфере предпринимательства и финансов, а также существенное изменение показателей коррупционных преступлений.

Высокий процентный рост в отдельных категориях может быть связан с относительно небольшим числом случаев годом ранее. Тем не менее совокупная динамика показывает расширение круга зарегистрированных экономических правонарушений и изменение их структуры.