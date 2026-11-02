Понедельник, 2 ноября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Оборона

В Грузии задержали семерых человек по делу о торговле наркотиками

Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии провели серию задержаний по делу о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.

Всего задержаны семь человек — среди них как граждане Грузии, так и иностранцы.

По версии следствия, задержанные были причастны к различным схемам незаконного распространения наркотиков. Некоторые из них действовали группой.

Во время обысков квартир, жилых домов, автомобилей и личных вещей подозреваемых полицейские обнаружили крупные партии запрещённых веществ.

У задержанных изъято:

  • 352 свёртка синтетического наркотика «Альфа-ПВП»;
  • Мефедрон;
  • Метадон;
  • Клефедрон;
  • МДМА;
  • Высушенную марихуану;
  • Тетрагидроканнабинол (ТГК).

Кроме того, правоохранители обнаружили материалы, предназначенные для расфасовки наркотиков.

Расследование ведётся по статьям 260 и 260⁴ Уголовного кодекса Грузии — незаконное приобретение и хранение наркотиков, а также содействие их незаконному сбыту.

По информации МВД, предусмотренное наказание — до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ещё в разделе «Оборона» Все →