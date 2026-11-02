В Грузии задержали семерых человек по делу о торговле наркотиками

Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии провели серию задержаний по делу о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.

Всего задержаны семь человек — среди них как граждане Грузии, так и иностранцы.

По версии следствия, задержанные были причастны к различным схемам незаконного распространения наркотиков. Некоторые из них действовали группой.