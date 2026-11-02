В Грузии задержали семерых человек по делу о торговле наркотиками
Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии провели серию задержаний по делу о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.
Всего задержаны семь человек — среди них как граждане Грузии, так и иностранцы.
По версии следствия, задержанные были причастны к различным схемам незаконного распространения наркотиков. Некоторые из них действовали группой.
Во время обысков квартир, жилых домов, автомобилей и личных вещей подозреваемых полицейские обнаружили крупные партии запрещённых веществ.
У задержанных изъято:
- 352 свёртка синтетического наркотика «Альфа-ПВП»;
- Мефедрон;
- Метадон;
- Клефедрон;
- МДМА;
- Высушенную марихуану;
- Тетрагидроканнабинол (ТГК).
Кроме того, правоохранители обнаружили материалы, предназначенные для расфасовки наркотиков.
Расследование ведётся по статьям 260 и 260⁴ Уголовного кодекса Грузии — незаконное приобретение и хранение наркотиков, а также содействие их незаконному сбыту.
По информации МВД, предусмотренное наказание — до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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