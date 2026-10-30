В Зугдидском муниципалитете задержан рецидивист, числившийся в розыске за покушение на убийство. По информации МВД Грузии, находясь в бегах, подозреваемый совершил новое нападение, ранив двух своих соседей.

По данным следствия, 14 октября в селе Алерткари обвиняемый нанес холодным оружием ранения двум местным жителям — отцу и сыну, после чего скрылся с места происшествия.

В 2024 году задержанного вместе с его братом заочно приговорили к 18 годам лишения свободы за аналогичное преступление — покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное на территории региона Самегрело. Мужчина числился в международном розыске. Его брат в настоящее время отбывает наказание.