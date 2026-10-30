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Оборона

В Зугдидском муниципалитете задержан рецидивист, числившийся в розыске за покушение на убийство

В Зугдидском муниципалитете задержан рецидивист, числившийся в розыске за покушение на убийство. По информации МВД Грузии, находясь в бегах, подозреваемый совершил новое нападение, ранив двух своих соседей.

По данным следствия, 14 октября в селе Алерткари обвиняемый нанес холодным оружием ранения двум местным жителям — отцу и сыну, после чего скрылся с места происшествия.

В 2024 году задержанного вместе с его братом заочно приговорили к 18 годам лишения свободы за аналогичное преступление — покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное на территории региона Самегрело. Мужчина числился в международном розыске. Его брат в настоящее время отбывает наказание.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали четырех родственников беглеца. По данным следствия, они систематически помогали ему скрываться от правоохранительных органов.

Следствие ведется по статьям 19–109 (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) и 375 (укрывательство особо тяжкого преступления) УК Грузии.

В случае признания вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 20 лет до пожизненного заключения.

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