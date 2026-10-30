Шесть человек задержаны в Аджарии за наркопреступления

Сотрудники Главного управления Аджарии Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел арестовали в Батуми в разное время 6 человек, в том числе трех иностранных граждан, по обвинению в незаконном приобретении и хранении крупных и особенно крупных партий наркотических средств.

В ходе обысков в личных и временных жилых помещениях, а также в транспортных средствах обвиняемых были изъяты различные виды наркотических средств в качестве вещественных доказательств, в том числе: более 1 килограмма «сушеной марихуаны» и до 400 граммов синтетических наркотиков.

Расследование ведется по второй и третьей частям статьи 260 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.