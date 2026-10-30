Шесть человек задержаны в Аджарии за наркопреступления
Сотрудники Главного управления Аджарии Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел арестовали в Батуми в разное время 6 человек, в том числе трех иностранных граждан, по обвинению в незаконном приобретении и хранении крупных и особенно крупных партий наркотических средств.
В ходе обысков в личных и временных жилых помещениях, а также в транспортных средствах обвиняемых были изъяты различные виды наркотических средств в качестве вещественных доказательств, в том числе: более 1 килограмма «сушеной марихуаны» и до 400 граммов синтетических наркотиков.
Расследование ведется по второй и третьей частям статьи 260 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.
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