Двое несовершеннолетних задержаны по обвинению в групповой краже
Сотрудники Батумского отделения полиции Аджарского департамента Министерства внутренних дел задержали двух несовершеннолетних по обвинению в групповой краже.
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые по предварительному сговору, группой, незаконно проникли в продуктовый магазин в Батуми, откуда незаконно завладели товарами для продажи и скрылись с места преступления.
В результате оперативной и следственной работы сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личности преступников и арестовали обоих в качестве подозреваемых, а украденные товары были изъяты в качестве вещественных доказательств.
В рамках расследования также были изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, подтверждающие преступные действия обвиняемых.
Задержанные несовершеннолетние также причастны к нескольким другим кражам, совершенным в Батуми в разное время.
Расследование ведется по статье 177, частям 2 и 3 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей лишение свободы на срок до 7 лет.
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