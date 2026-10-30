Двое несовершеннолетних задержаны по обвинению в групповой краже

Сотрудники Батумского отделения полиции Аджарского департамента Министерства внутренних дел задержали двух несовершеннолетних по обвинению в групповой краже.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые по предварительному сговору, группой, незаконно проникли в продуктовый магазин в Батуми, откуда незаконно завладели товарами для продажи и скрылись с места преступления.

В результате оперативной и следственной работы сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личности преступников и арестовали обоих в качестве подозреваемых, а украденные товары были изъяты в качестве вещественных доказательств.