Нарколог бьёт тревогу из-за новых случаев передозировки в Батуми

Нарколог Зураб Сихарулидзе бьёт тревогу из-за новых случаев передозировки в Батуми. По его данным, за последнюю неделю в Батуми было зафиксировано пять случаев передозировки.

Сихарулидзе предупреждает о появлении розового порошка, который выдают за метадон. Есть подозрение, что вещество может содержать опасные синтетические опиоиды, однако его состав остаётся неизвестным. По имеющимся сообщениям, оно вызывает сильный наркотический эффект.

Сихарулидзе призывает не употреблять неизвестные вещества и напоминает, что при признаках передозировки необходимо немедленно звонить по номеру 112. При наличии налоксона его следует использовать.

Нарколог также раскритиковал действующую наркополитику, задавшись вопросом, можно ли считать её «сбалансированной» и основанной на четырёх столпах, если люди продолжают подвергаться смертельной опасности. По его словам, наркополитика должна защищать человеческие жизни не только на бумаге, но и на практике.