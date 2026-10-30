Один человек задержан в Тбилиси по обвинению в мошенничестве

Сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством и следственного отдела Тбилисского управления полиции Министерства внутренних дел арестовали одного человека по обвинению в хищении крупной суммы денег.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый обманным путем завладел золотыми украшениями у гражданина, заверив его, что выплатит соответствующую сумму в течение месяца после продажи. Однако после продажи золотых украшений обвиняемый прекратил общение с потерпевшим и незаконно присвоил полученную сумму в размере 102 300 GEL.

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина в качестве обвиняемого на основании решения судьи.

Расследование ведется по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии. Преступление предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет.