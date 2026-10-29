Семь человек задержаны по обвинению в организации группового насилия, грабеже и вымогательстве

Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии совместно с Генеральной прокуратурой в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержали семь человек по обвинению в организации группового насилия, грабеже и вымогательстве. Об этом на брифинге в МВД заявил директор Центрального департамента криминальной полиции Давид Кикнадзе.

«На основании доказательств, собранных правоохранителями в рамках уголовного дела, установлено, что один из обвиняемых создал организованную преступную группу и вместе с её участниками заранее разработал план нападений на граждан, применения к ним физического насилия и незаконного получения материальной выгоды.

Участники группировки создавали в различных социальных сетях фальшивые аккаунты от имени женщин. С помощью этих аккаунтов они связывались с мужчинами и под предлогом знакомства назначали им встречи в заранее выбранных местах. Когда мужчины приходили в условленное место, на них нападали группой.