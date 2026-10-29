Семь человек задержаны по обвинению в организации группового насилия, грабеже и вымогательстве
Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии совместно с Генеральной прокуратурой в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержали семь человек по обвинению в организации группового насилия, грабеже и вымогательстве. Об этом на брифинге в МВД заявил директор Центрального департамента криминальной полиции Давид Кикнадзе.
«На основании доказательств, собранных правоохранителями в рамках уголовного дела, установлено, что один из обвиняемых создал организованную преступную группу и вместе с её участниками заранее разработал план нападений на граждан, применения к ним физического насилия и незаконного получения материальной выгоды.
Участники группировки создавали в различных социальных сетях фальшивые аккаунты от имени женщин. С помощью этих аккаунтов они связывались с мужчинами и под предлогом знакомства назначали им встречи в заранее выбранных местах. Когда мужчины приходили в условленное место, на них нападали группой.
Обвиняемые с особой жестокостью избивали граждан, оскорбляли их словесно и физически, демонстрируя холодное оружие и острые предметы. Кроме того, они незаконно завладевали принадлежащими потерпевшим деньгами и личными вещами.
Участники преступной группы снимали на мобильные телефоны избиение и унижение потерпевших, после чего распространяли видеоматериалы в социальных сетях. Затем они продолжали оказывать на этих людей психологическое давление и вымогать у них деньги», — заявили в МВД.
По информации ведомства, в ходе проведённых правоохранителями обысков в качестве вещественных доказательств изъяты холодное оружие, маски, тактическое снаряжение, а также мобильные телефоны и компьютерная техника.
Расследование ведётся по статьям 178, 181 и 225 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет.
По данным МВД, следственные действия продолжаются с целью выявления других лиц, причастных к преступлению, и привлечения их к ответственности.
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