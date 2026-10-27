В Румынии ликвидировали диверсионную сеть российских спецслужб
В Румынии правоохранители выявили и ликвидировали диверсионную сеть, координированную российскими спецслужбами.
Она причастна к пожару в Брашове возле завода оборонного концерна Romarm, пишет румынское издание Adevarul.
Пожар возле завода Romarm в Брашове произошел в ночь на 14 сентября текущего года. К счастью, никто из людей тогда не пострадал.
Управление по расследованию организованной преступности и терроризма в Румынии (DIICOT) подозревает в поджоге двух граждан Беларуси и гражданина Украины. Граждан Беларуси задержали в Германии, а украинец находится в Польше, но скоро его могут доставить в Румынию, так как ордер на арест уже выдан.
Резидентура, которую российские спецслужбы создали в Румынии, должна была действовать в разных странах Восточной Европы.
Перед ней поставили амбициозные задачи, например, диверсанты должны были срывать подготовку украинских солдат и офицеров.
Ещё в разделе «Оборона» Все →
- Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 98 иностранных граждан
- Георгий Гваракидзе принимает участие в рабочем форуме генеральных прокуроров стран Балканского региона
- Вооруженные силы Германии в рамках Договора по открытому небу совершили наблюдательный полет над Грузией
- В Поти произошло убийство
- Двум несовершеннолетним предъявлены обвинения в подготовке насильственной акции в школе
- Курсанты Национальной академии обороны Грузии приняли военную присягу