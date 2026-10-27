В Румынии ликвидировали диверсионную сеть российских спецслужб

Пожар возле завода Romarm в Брашове произошел в ночь на 14 сентября текущего года. К счастью, никто из людей тогда не пострадал.

Она причастна к пожару в Брашове возле завода оборонного концерна Romarm, пишет румынское издание Adevarul.

Управление по расследованию организованной преступности и терроризма в Румынии (DIICOT) подозревает в поджоге двух граждан Беларуси и гражданина Украины. Граждан Беларуси задержали в Германии, а украинец находится в Польше, но скоро его могут доставить в Румынию, так как ордер на арест уже выдан.

Резидентура, которую российские спецслужбы создали в Румынии, должна была действовать в разных странах Восточной Европы.

Перед ней поставили амбициозные задачи, например, диверсанты должны были срывать подготовку украинских солдат и офицеров.