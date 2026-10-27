Георгий Гваракидзе принимает участие в рабочем форуме генеральных прокуроров стран Балканского региона

Генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе вместе с представителями прокуратуры по специальному приглашению принимает участие в рабочем форуме генеральных прокуроров стран Балканского региона.

Форум проходит в городе Анталья, Турция. Мероприятие открыли генеральный прокурор Верховного апелляционного суда Турецкой Республики Мухсин Шентюрк и губернатор Антальи Хулуси Шахин.

В рамках форума выступил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе. Начальник Департамента международных отношений Генеральной прокуратуры Грузии Георгий Микава представил презентацию об опыте Грузии на тему «Борьба с финансированием терроризма и отмыванием денег, а также конфискация преступных доходов».

В рамках рабочего форума генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе проведёт двусторонние встречи с генеральными прокурорами различных стран и представителями соответствующих ведомств.

Делегация прокуратуры Грузии участвует в форуме в Анталье по специальному приглашению в статусе гостя. В форуме генеральных прокуроров стран Балканского региона также принимают участие генеральный секретарь Международной ассоциации прокуроров (IAP), председатель Совета по связям с партнёрами Евроюста, генеральные прокуроры Албании, Словении, Черногории, Румынии, Северной Македонии, Косово и Турецкой Республики, а также другие высокопоставленные представители органов прокуратуры.