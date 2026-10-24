Двум несовершеннолетним предъявлены обвинения в подготовке насильственной акции в школе

Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум несовершеннолетним в организации и подготовке к участию в групповой акции.

«В ходе расследования, проведенного Министерством внутренних дел, было установлено, что обвиняемые познакомились через социальные сети в апреле-мае 2026 года и намеревались организовать нападение, рейд и насилие в отношении школы, а также принять в этом участие. В частности, они выбрали конкретную школу в Тбилиси, изучили ее внутреннюю планировку, решили установить перед школой муляж взрывного устройства, которое позволило бы им незаметно проникнуть в школу, передвигаться по ее территории и использовать оружие для нанесения телесных повреждений присутствующим в школе. Для этого они приобрели различные предметы и создали все условия для совершения преступления, однако не смогли осуществить свой замысел, поскольку их действия были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов.

Задержанным предъявлены обвинения по частям 1 и 2 статьи 18225 Уголовного кодекса Грузии (организация группового действия и подготовка к участию в нем, которая должна сопровождаться насилием и беспорядками, повреждением и уничтожением чужого имущества, применением оружия), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет». тюремное заключение.