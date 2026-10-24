Двум несовершеннолетним предъявлены обвинения в подготовке насильственной акции в школе
Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум несовершеннолетним в организации и подготовке к участию в групповой акции.
«В ходе расследования, проведенного Министерством внутренних дел, было установлено, что обвиняемые познакомились через социальные сети в апреле-мае 2026 года и намеревались организовать нападение, рейд и насилие в отношении школы, а также принять в этом участие. В частности, они выбрали конкретную школу в Тбилиси, изучили ее внутреннюю планировку, решили установить перед школой муляж взрывного устройства, которое позволило бы им незаметно проникнуть в школу, передвигаться по ее территории и использовать оружие для нанесения телесных повреждений присутствующим в школе. Для этого они приобрели различные предметы и создали все условия для совершения преступления, однако не смогли осуществить свой замысел, поскольку их действия были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов.
Задержанным предъявлены обвинения по частям 1 и 2 статьи 18225 Уголовного кодекса Грузии (организация группового действия и подготовка к участию в нем, которая должна сопровождаться насилием и беспорядками, повреждением и уничтожением чужого имущества, применением оружия), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет». тюремное заключение.
Один из несовершеннолетних обвиняемых был приговорен к тюремному заключению в качестве превентивной меры, а прокуратура подаст в суд ходатайство о применении превентивной меры в отношении другого обвиняемого в установленные законом сроки.
«Расследование по делу продолжается», — говорится в заявлении прокуратуры.
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