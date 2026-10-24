Курсанты Национальной академии обороны Грузии приняли военную присягу
Курсанты первого курса Грузинской национальной академии обороны имени Давида Агмашенебели приняли военную присягу у мемориала в Дидгори после завершения курса начальной боевой подготовки.
На церемонии принятия присяги был исполнен государственный гимн, а курсанты минутой молчания почтили память военных, погибших при исполнении служебного долга. К курсантам обратился командир учебного батальона Национальной академии обороны подполковник Манучар Двалишвили, и пожелал им успехов.
На мероприятии отличившимся выпускникам и инструкторам были вручены почетные грамоты.
Курсанты прошли пятинедельный курс начальной боевой подготовки, который включал теоретические и практические занятия. В ходе курса будущие офицеры освоили навыки военнослужащего.
Ещё в разделе «Оборона» Все →
- Экс-замминистра Микаутадзе заключил сделку со следствием: 3 года тюрьмы и штраф в 1 млн лари
- В качестве меры пресечения Дито Чубинидзе избрано заключение
- В Черном море в результате удара дрона затонуло грузовое судно
- Австрия выслала четырех российских дипломатов по подозрению в шпионаже
- Глава ССГО Грузии принял участие в антитеррористическом форуме «Великая стена — 2026»
- Гражданин Грузии задержан в Польше по делу об убийстве критика Владимира Путина