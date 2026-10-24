Курсанты Национальной академии обороны Грузии приняли военную присягу

Курсанты первого курса Грузинской национальной академии обороны имени Давида Агмашенебели приняли военную присягу у мемориала в Дидгори после завершения курса начальной боевой подготовки.

На церемонии принятия присяги был исполнен государственный гимн, а курсанты минутой молчания почтили память военных, погибших при исполнении служебного долга. К курсантам обратился командир учебного батальона Национальной академии обороны подполковник Манучар Двалишвили, и пожелал им успехов.

На мероприятии отличившимся выпускникам и инструкторам были вручены почетные грамоты.

Курсанты прошли пятинедельный курс начальной боевой подготовки, который включал теоретические и практические занятия. В ходе курса будущие офицеры освоили навыки военнослужащего.