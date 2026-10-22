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Грузия Online
Оборона

Гражданин Грузии задержан в Польше по делу об убийстве критика Владимира Путина

В Польше задержали ещё одного гражданина Грузии по делу об убийстве российского художника и критика Путина Роберта Кузовкова, известного под псевдонимом Семён Скрепецкий.

22-летнего Махмуда А. подозревают в содействии убийству.
Радио RMF24 сообщает, что он помогал убийце, следил за Скрепецким и собирал сведения о его привычках.

Суд отправил его под предварительный арест на три месяца.

По данным Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), Махмуд А. прибыл из Грузии 18 октября, а на следующий день его задержали на парковке возле автомагистрали А2.

По версии следствия, он помогал главному обвиняемому по делу — гражданину Грузии Элнуру А., которого обвиняют непосредственно в убийстве. Махмуду А. также вменяют незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Он отрицает свою вину.

Вместе с Махмудом задержали ещё двух граждан Грузии, которые ехали с ним. Их передали пограничной службе, после чего началась процедура депортации. Им запретили въезд в Польшу на 10 лет.

Напомним, что первый подозреваемый 36-летний Элнур А, также гражданин Грузии, был арестован в ходе масштабной операции полиции 18 июня, через три дня после убийства. Он скрывался в хостеле под Варшавой после совершённого преступления. Он также не признаёт себя виновным.

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