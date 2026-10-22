Гражданин Грузии задержан в Польше по делу об убийстве критика Владимира Путина

В Польше задержали ещё одного гражданина Грузии по делу об убийстве российского художника и критика Путина Роберта Кузовкова, известного под псевдонимом Семён Скрепецкий.

22-летнего Махмуда А. подозревают в содействии убийству.

Радио RMF24 сообщает, что он помогал убийце, следил за Скрепецким и собирал сведения о его привычках.

Суд отправил его под предварительный арест на три месяца.