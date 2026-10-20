Адвокат: У Давида Пеикришвили сломаны 4 ребра, череп, лицевые кости, накануне он был доставлен в „Вивамед“

«По его словам, телесные повреждения ему нанесли Вато Кипиани, Биланишвили, Шота Кипиани, Качарава и Гоциридзе. Этих людей подселили к нему в камеру 16 октября, и после этого произошло то, что произошло. С 16 октября в отношении него оказывается физическое и психологическое давление. Он находится в настолько тяжёлом состоянии, что причинил себе телесные повреждения.

Как отметил адвокат, Давид Пеикришвили получил телесные повреждения после того, как указанных лиц подселили к нему в камеру.

Состояние здоровья Давида Пеикришвили плачевное: у него сломаны четыре ребра, кости черепа и лицевые кости, имеются кровоподтёки — По его словам, телесные повреждения ему нанесли Вато Кипиани, Автандил Биланишвили (известный как „Кацро“), Шота Кипиани, Качарава и Гоциридзе — Его брату Гоге Пеикришвили также нанесены повреждения — вчера он перерезал себе вены, — заявил телеканалу «Формула» адвокат обвиняемого Давида Пеикришвили Паата Гогиашвили.

Указанные заключённые, которых поселили вместе с ним в камеру, пользуются мобильными телефонами и напрямую связываются с директором департамента. После звонка они называют его „Заута“. Я возлагаю полную ответственность за состояние здоровья обоих братьев на пенитенциарное учреждение, генерального директора пенитенциарной службы Патаридзе, директора тюрьмы № 8, его заместителей, начальника службы безопасности и начальника режима», — заявил Паата Гогиашвили.

Адвокат призывает Генеральную прокуратуру незамедлительно отреагировать на данный факт, поскольку речь идёт о человеческой жизни. По словам адвоката, он не знает, что стало причиной конфликта.

«Я не знаю, что стало причиной конфликта, но факт заключается в том, что этих трёх человек задержали для того, чтобы они получили от братьев Пеикришвили определённую информацию. Они требуют код, установленный на мобильном телефоне. У Гоги Пеикришвили также есть повреждения: вчера он перерезал себе вены, чтобы спасти жизнь брата и добиться прекращения физического давления на него. Ситуация очень тяжёлая. Требование состоит в том, чтобы этих заключённых расселили отдельно, поскольку между ними существует конфликт. Сотрудники тюрьмы прекрасно обо всём этом знают.

У человека сломаны четыре ребра, кости черепа и лицевые кости, имеются кровоподтёки, а расследование не начато. Его перевезли в „Вивамед“ только после того, как его мать прокомментировала этот факт. Вчера в 22:00 представитель Народного защитника посетил учреждение № 8, и заключённого ему показали в камере с выключенным светом. Поэтому не заметил ли он повреждений или не смог их заметить — сказать не могу. Сам Давид Пеикришвили не мог рассказать представителю Народного защитника о повреждениях, поскольку вместе с ним в камере находились ещё два человека. Он — заложник», — заявил Паата Гогиашвили.