Вооруженные силы Германии в рамках Договора по открытому небу совершили наблюдательный полет над Грузией
“Вооруженные силы Германии в рамках Договора по открытому небу совершили наблюдательный полет над Грузией; эта миссия была осуществлена на немецком самолете наблюдения A-319 OH в сотрудничестве с Францией, Канадой, Италией, Латвией и Грузией”, — об этом говорится в информации, распространенной посольством Германии в Грузии.
Как заявляют в посольстве, использование данного самолета также возможно другими государствами – участниками Договора по открытому небу при выполнении различных миссий.
«Договор по открытому небу позволяет 32 государствам-участникам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над всей территорией других государств-участников. Для обеспечения максимальной прозрачности на борту всегда находятся представители соответствующей страны и многонациональная инспекционная группа. Это сильный инструмент, который на протяжении десятилетий обеспечивает мир и предотвращает недопонимания», — говорится в распространенном сообщении.
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