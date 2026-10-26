“Вооруженные силы Германии в рамках Договора по открытому небу совершили наблюдательный полет над Грузией; эта миссия была осуществлена на немецком самолете наблюдения A-319 OH в сотрудничестве с Францией, Канадой, Италией, Латвией и Грузией”, — об этом говорится в информации, распространенной посольством Германии в Грузии.

Как заявляют в посольстве, использование данного самолета также возможно другими государствами – участниками Договора по открытому небу при выполнении различных миссий.

«Договор по открытому небу позволяет 32 государствам-участникам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над всей территорией других государств-участников. Для обеспечения максимальной прозрачности на борту всегда находятся представители соответствующей страны и многонациональная инспекционная группа. Это сильный инструмент, который на протяжении десятилетий обеспечивает мир и предотвращает недопонимания», — говорится в распространенном сообщении.