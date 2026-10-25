В Поти произошло убийство. По существующей информации, мужчина предположительно задушил подушкой 47-летнюю жену, а перед этим пустил в комнату природный газ.

Случай произошел поздно ночью. По распространившейся информации, после совершения преступления мужчина сегодня утром сам позвонил в службу 112. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи обнаружила женщину мертвой.

На месте мобилизованы правоохранители, проводятся следственные действия.

Как сообщают в МВД, расследование ведется по статье 11 прима-109 Уголовного кодекса Грузии. По информации местных жителей, правоохранители задержали преступника по горячим следам.