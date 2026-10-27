Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 98 иностранных граждан
Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в координации с соответствующими подразделениями ведомства за последние несколько дней выдворили из Грузии 98 иностранных граждан.
Как сообщает МВД, в результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены в общей сложности 98 граждан Туркменистана, Пакистана, Турции, Кубы, России, Азербайджана, Индии, Ливана, Иордании, Нигерии, Таиланда, Филиппин, Бангладеш, Эфиопии, Ирака, Китая и других государств.
В соответствии с действующим законодательством выдворённым лицам запретили въезд в страну.
С начала текущего года сотрудники Департамента миграции выдворили из страны более 3 500 человек.
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