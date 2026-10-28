Минобороны подписал меморандум о сотрудничестве с ТГУ
Между Министерством обороны Грузии и Тбилисским государственным университетом имени Иванэ Джавахишвили подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. Документ подписали заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе и ректор Тбилисского государственного университета Джаба Самушия.
Заместитель министра обороны обратился к студентам с речью и отметил, что чрезвычайно важно популяризировать культуру обороны и безопасности в академическом пространстве и активизировать вовлеченность молодежи в инициативы национальной обороны. С этой целью Министерство обороны и ЮЛПП «Оборонный доброволец» приложат все усилия, чтобы студенты приобрели соответствующие знания, навыки и мотивацию, чтобы в качестве ответственных граждан вносить свой вклад в дело безопасности и благополучия страны. По заявлению ректора университета, проект пользуется большой популярностью среди студентов. Встреча продолжилась в формате «вопрос-ответ».
Меморандум предусматривает тематическое сотрудничество между ЮЛПП «Оборонный доброволец» и Тбилисским государственным университетом. Его цель — повышение осведомленности студентов и заинтересованных лиц о добровольческой деятельности в сфере обороны, что будет способствовать вовлечению молодежи в данном направлении. На основе соглашения планируется проведение информационных встреч со студентами и совместных мероприятий.
На мероприятии, прошедшем в Тбилисском государственном университете, присутствовали представители оборонного ведомства и высшего учебного заведения, а также члены студенческого самоуправления и студенты.
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