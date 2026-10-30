ЕС объявил о создании в Латвии и Нидерландах первых центров беспилотных технологий
Первые европейские центры беспилотных технологий будут созданы в 2027 году в Латвии и Нидерландах. Об этом на мероприятии НАТО в Риге объявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает «Европейская правда».
Домбровскис говорил о проекте DECODER – одном из первых пяти европейских оборонных проектов общего интереса, то есть масштабных совместных проектов в сфере военных возможностей и промышленности, запущенных в рамках Европейской программы оборонной промышленности.
DECODER поможет европейским странам создавать, расширять и применять беспилотные летательные аппараты, а также системы и технологии для противодействия вражеским беспилотникам.
«Сегодня я имею честь принять участие в историческом объявлении о создании первых двух пилотных европейских центров беспилотных технологий, которые будут открыты в 2027 году», – сказал Домбровскис.
По его словам, эти центры обеспечат условия, в которых можно будет разрабатывать, испытывать и оценивать новые военные концепции и технологии наземных, морских и воздушных дронов в боевых условиях.
«Первый центр будет расположен здесь, в Латвии, на военном полигоне «Селония», где также находится один из инновационных полигонов НАТО для дронов и технологий противодействия дронам», – уточнил еврокомиссар.
Его деятельность будет сосредоточена на технологиях наземных и воздушных дронов, а также на противодействии дронам.
«Второй центр, расположенный в Шевенинген (Нидерланды), сосредоточится на морских возможностях, безопасности морского дна, защите портов и критически важной подводной инфраструктуры», – сказал Домбровскис.
По его словам, оба центра будут охватывать разные сферы, но будут преследовать общую цель: ускорить разработку, испытания и внедрение эффективных решений в сфере беспилотников и средств противодействия им.
Еврокомиссар подчеркнул, что в разработке дронов и систем противодействия дронам у Европы есть одно значительное преимущество: партнерство с Украиной. А Украина является ценным участником инициативы DECODER.
«Ее с трудом приобретенный боевой опыт может помочь нам ускорить инновации и укрепить наши собственные системы дронов. Именно поэтому мы создали Альянс ЕС-Украина по дронам», – отметил Домбровскис.
Как сообщала «Европейская правда», в июле ЕС и Украина согласовали Drone Deal, цель которого – «обеспечить единую, согласованную основу сотрудничества между ЕС и Украиной для содействия, координации и поддержки» полной реализации соглашений о беспилотниках, которые Киев подписал с несколькими столицами стран ЕС.
Напомним, украинские и немецкие компании будут сотрудничать в области производства антибаллистических систем в рамках соглашения, которое Украина и Германия подписали 18 июня в Брюсселе.
Ещё в разделе «Оборона» Все →
Нарколог бьёт тревогу из-за новых случаев передозировки в Батуми
Нарколог Зураб Сихарулидзе бьёт тревогу из-за новых случаев передозировки в Батуми. По его данным, за последнюю неделю в Батуми было зафиксировано…
В Зугдидском муниципалитете задержан рецидивист, числившийся в розыске за покушение на убийство
В Зугдидском муниципалитете задержан рецидивист, числившийся в розыске за покушение на убийство. По информации МВД Грузии, находясь в бегах,…
Один человек задержан в Тбилиси по обвинению в мошенничестве
Сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством и следственного отдела Тбилисского управления полиции Министерства внутренних дел арестовали одного…
Двое несовершеннолетних задержаны по обвинению в групповой краже
Сотрудники Батумского отделения полиции Аджарского департамента Министерства внутренних дел задержали двух несовершеннолетних по обвинению в…
Шесть человек задержаны в Аджарии за наркопреступления
Сотрудники Главного управления Аджарии Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел арестовали в Батуми в разное время 6…
Семь человек задержаны по обвинению в организации группового насилия, грабеже и вымогательстве
Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии совместно с Генеральной прокуратурой в результате…