ЕС объявил о создании в Латвии и Нидерландах первых центров беспилотных технологий

DECODER поможет европейским странам создавать, расширять и применять беспилотные летательные аппараты, а также системы и технологии для противодействия вражеским беспилотникам.

Домбровскис говорил о проекте DECODER – одном из первых пяти европейских оборонных проектов общего интереса, то есть масштабных совместных проектов в сфере военных возможностей и промышленности, запущенных в рамках Европейской программы оборонной промышленности.

Первые европейские центры беспилотных технологий будут созданы в 2027 году в Латвии и Нидерландах. Об этом на мероприятии НАТО в Риге объявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает «Европейская правда».

«Сегодня я имею честь принять участие в историческом объявлении о создании первых двух пилотных европейских центров беспилотных технологий, которые будут открыты в 2027 году», – сказал Домбровскис.

По его словам, эти центры обеспечат условия, в которых можно будет разрабатывать, испытывать и оценивать новые военные концепции и технологии наземных, морских и воздушных дронов в боевых условиях.

«Первый центр будет расположен здесь, в Латвии, на военном полигоне «Селония», где также находится один из инновационных полигонов НАТО для дронов и технологий противодействия дронам», – уточнил еврокомиссар.

Его деятельность будет сосредоточена на технологиях наземных и воздушных дронов, а также на противодействии дронам.

«Второй центр, расположенный в Шевенинген (Нидерланды), сосредоточится на морских возможностях, безопасности морского дна, защите портов и критически важной подводной инфраструктуры», – сказал Домбровскис.

По его словам, оба центра будут охватывать разные сферы, но будут преследовать общую цель: ускорить разработку, испытания и внедрение эффективных решений в сфере беспилотников и средств противодействия им.

Еврокомиссар подчеркнул, что в разработке дронов и систем противодействия дронам у Европы есть одно значительное преимущество: партнерство с Украиной. А Украина является ценным участником инициативы DECODER.

«Ее с трудом приобретенный боевой опыт может помочь нам ускорить инновации и укрепить наши собственные системы дронов. Именно поэтому мы создали Альянс ЕС-Украина по дронам», – отметил Домбровскис.

Как сообщала «Европейская правда», в июле ЕС и Украина согласовали Drone Deal, цель которого – «обеспечить единую, согласованную основу сотрудничества между ЕС и Украиной для содействия, координации и поддержки» полной реализации соглашений о беспилотниках, которые Киев подписал с несколькими столицами стран ЕС.

Напомним, украинские и немецкие компании будут сотрудничать в области производства антибаллистических систем в рамках соглашения, которое Украина и Германия подписали 18 июня в Брюсселе.