Посольство США в Москве распространяет предупреждение об угрозе «которая может повлечь массовые жертвы»

Посольство США в Москве распространяет предупреждение об угрозе «события, которое может повлечь массовые жертвы».

«Предупреждение о безопасности: угроза музею-заповеднику «Царицыно» в Москве (31 октября 2026 г.).

Посольству США в Москве стало известно о достоверной угрозе совершения события, которое может повлечь массовые жертвы сегодня, 31 октября, на территории музея-заповедника «Царицыно» в Москве…