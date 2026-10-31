Посольство США в Москве распространяет предупреждение об угрозе «которая может повлечь массовые жертвы»
Посольство США в Москве распространяет предупреждение об угрозе «события, которое может повлечь массовые жертвы».
«Предупреждение о безопасности: угроза музею-заповеднику «Царицыно» в Москве (31 октября 2026 г.).
Посольству США в Москве стало известно о достоверной угрозе совершения события, которое может повлечь массовые жертвы сегодня, 31 октября, на территории музея-заповедника «Царицыно» в Москве…
Правительство США координирует меры реагирования с соответствующими органами власти Российской Федерации», — говорится в заявлении.
Комментариев российских властей по этому поводу пока не поступало.
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