Один человек задержан за серию гостиничных краж в Тбилиси

В Тбилиси полиция задержала мужчину по обвинению в серии гостиничных краж. Об сообщает пресс-служба МВД Грузии.

«Следствие установило, что в октябре текущего года обвиняемый обокрал несколько гостиниц в Тбилиси. Он также дважды пытался незаконно завладеть вещами граждан, находящимися в гостиницах, однако не смог исполнить задуманное», — заявили в ведомстве.

Часть украденных вещей правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств.

Следствие продолжается по статьям 19-177 и 177 УК Грузии (попытка кражи и кража). В случае признания вины судом, задержанном грозит до 7 лет тюрьмы.