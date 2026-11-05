Один человек задержан за серию гостиничных краж в Тбилиси
В Тбилиси полиция задержала мужчину по обвинению в серии гостиничных краж. Об сообщает пресс-служба МВД Грузии.
«Следствие установило, что в октябре текущего года обвиняемый обокрал несколько гостиниц в Тбилиси. Он также дважды пытался незаконно завладеть вещами граждан, находящимися в гостиницах, однако не смог исполнить задуманное», — заявили в ведомстве.
Часть украденных вещей правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств.
Следствие продолжается по статьям 19-177 и 177 УК Грузии (попытка кражи и кража). В случае признания вины судом, задержанном грозит до 7 лет тюрьмы.
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