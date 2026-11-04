На авиарейсе Барселона-Модлин полиция задержала 29-летнего гражданина Грузии
На авиарейсе, следовавшем из Барселоны в Модлин, полиция задержала 29-летнего гражданина Грузии, который обвиняется в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего пассажира, — информацию распространяют польские СМИ.
По их информации, суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца.
Инцидент произошел 30 октября в самолете, летевшем из Барселоны в варшавский аэропорт Модлин.
По данным СМИ, члены экипажа сообщили полиции, что один из пассажиров совершил действия сексуального характера в отношении лица, сидевшего рядом с ним. Как только самолет приземлился в Модлине, на борт поднялись пограничники и полицейские и вывели агрессора.
По информации правоохранителей, потерпевшая — несовершеннолетняя гражданка Польши 16 лет, путешествовавшая вместе с семьей.
Задержанный вину не признает. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
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