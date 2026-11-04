На авиарейсе Барселона-Модлин полиция задержала 29-летнего гражданина Грузии

На авиарейсе, следовавшем из Барселоны в Модлин, полиция задержала 29-летнего гражданина Грузии, который обвиняется в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего пассажира, — информацию распространяют польские СМИ.

По их информации, суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца.

Инцидент произошел 30 октября в самолете, летевшем из Барселоны в варшавский аэропорт Модлин.