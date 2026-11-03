МВД Грузии расследует случай возможного сексуального насилия в школе

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье 150 УК в связи с информацией о том, что в одной из публичных школ Тбилиси могло быть совершено преступление сексуального характера в отношении учащегося четвертого класса.

Изначально информацию распространил телеканал TV Pirveli. Мать одного из учеников рассказала журналистам, что незадолго до этого между школьниками произошла драка. По имеющимся данным, в инциденте участвовали семиклассники.

«Это было чисто физическое насилие. <…> На него оказывали давление, сыпали ужасными словами, и в итоге случилось то чудовищное, что случилось», – рассказала женщина.