МВД Грузии расследует случай возможного сексуального насилия в школе
Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье 150 УК в связи с информацией о том, что в одной из публичных школ Тбилиси могло быть совершено преступление сексуального характера в отношении учащегося четвертого класса.
Изначально информацию распространил телеканал TV Pirveli. Мать одного из учеников рассказала журналистам, что незадолго до этого между школьниками произошла драка. По имеющимся данным, в инциденте участвовали семиклассники.
«Это было чисто физическое насилие. <…> На него оказывали давление, сыпали ужасными словами, и в итоге случилось то чудовищное, что случилось», – рассказала женщина.
Другие детали инцидента на данном этапе неизвестны.
Статья, по которой заведено уголовное дело, предусматривает ответственность за принуждение человека к совершению действия или к воздержанию от действия, совершение или несовершение которого является его правом, либо за принуждение претерпеть воздействие против своей воли.
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