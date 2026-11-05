В Грузии беременная женщина пыталась пронести наркотики в тюрьму для своего мужа
В Грузии раскрыли схему доставки наркотиков в исправительное учреждение № 17, в которой оказалась замешана беременная женщина.
По данным прокуратуры, в сентябре 2026 года один из заключённых связался со своей беременной супругой и организовал попытку передачи наркотиков в тюрьму.
Согласно материалам следствия, возле дома женщины её встретили трое незнакомых мужчин, которые передали ей метадон и альфа-ПВП — сильнодействующее синтетическое наркотическое вещество.
Женщина попыталась пронести наркотики в исправительное учреждение во время длительного свидания с мужем, однако сотрудники тюрьмы обнаружили запрещённые вещества и предотвратили их передачу.
По делу обвинения предъявлены четырём мужчинам: троим, передавшим наркотики, и заключённому, организовавшему их доставку.
Им вменяют незаконное приобретение, хранение и передачу наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, а также организацию попытки их передачи.
За указанные преступления предусмотрено наказание от 14 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
При этом прокуратура пока не сообщила о предъявлении обвинения самой беременной женщине.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к преступной схеме.
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