В Грузии беременная женщина пыталась пронести наркотики в тюрьму для своего мужа

Согласно материалам следствия, возле дома женщины её встретили трое незнакомых мужчин, которые передали ей метадон и альфа-ПВП — сильнодействующее синтетическое наркотическое вещество.

По данным прокуратуры, в сентябре 2026 года один из заключённых связался со своей беременной супругой и организовал попытку передачи наркотиков в тюрьму.

В Грузии раскрыли схему доставки наркотиков в исправительное учреждение № 17, в которой оказалась замешана беременная женщина.

Женщина попыталась пронести наркотики в исправительное учреждение во время длительного свидания с мужем, однако сотрудники тюрьмы обнаружили запрещённые вещества и предотвратили их передачу.

По делу обвинения предъявлены четырём мужчинам: троим, передавшим наркотики, и заключённому, организовавшему их доставку.

Им вменяют незаконное приобретение, хранение и передачу наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, а также организацию попытки их передачи.

За указанные преступления предусмотрено наказание от 14 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

При этом прокуратура пока не сообщила о предъявлении обвинения самой беременной женщине.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к преступной схеме.