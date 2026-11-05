Задержан иностранец за сбыт фальшивых денежных средств в крупном размере

Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии по результатам следственных действий, проведённых в координации с окружной прокуратурой Самегрело-Земо-Сванети, задержали иностранного гражданина по факту сбыта фальшивых денежных средств в крупном размере.

Следствием установлено, что обвиняемый с целью получения незаконной материальной выгоды сбывал в регионе Аджария фальшивые банкноты номиналом 50 и 100 долларов США. Всего им было сбыто 231 фальшивая банкнота на общую номинальную сумму 13 400 долларов США, в том числе 194 банкноты номиналом 50 долларов и 37 банкнот номиналом 100 долларов.

В результате следственных действий все фальшивые банкноты были изъяты.

Расследование ведётся по статье 212 Уголовного кодекса Грузии.