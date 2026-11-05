Командующий Силами обороны Грузии Георгий Матиашвили встретился с армянским коллегой Эдвардом Асряном

На встрече между генералами и делегациями присутствовал министр обороны Республики Армения Сурен Папикян. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Грузией и Арменией в сфере обороны.

Речь шла о важности визитов на высоком уровне, а также об участии грузинских и армянских военнослужащих в совместных военных образовательных программах и учениях. Одной из тем беседы стали ситуация с безопасностью и существующие вызовы в регионе.