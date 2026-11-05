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Оборона и безопасность

Командующий Силами обороны Грузии Георгий Матиашвили встретился с армянским коллегой Эдвардом Асряном

Командующий Силами обороны Грузии Георгий Матиашвили во главе делегации находился с визитом в Республике Армения.

Генерал-лейтенанта Георгия Матиашвили принимал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенант Эдвард Асрян.

Церемония официальной встречи состоялась в административном комплексе министерства обороны с участием военного оркестра и роты почётного караула.

На встрече между генералами и делегациями присутствовал министр обороны Республики Армения Сурен Папикян. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Грузией и Арменией в сфере обороны.

Речь шла о важности визитов на высоком уровне, а также об участии грузинских и армянских военнослужащих в совместных военных образовательных программах и учениях. Одной из тем беседы стали ситуация с безопасностью и существующие вызовы в регионе.

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